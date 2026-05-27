Si allena nel poligono
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si allena nel poligono' è 'Tiratore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIRATORE
Perchè la soluzione è Tiratore? Un tiratore si esercita nel poligono, affinando la sua mira e migliorando la precisione. È un’attività che richiede concentrazione e abilità, permettendo di sviluppare capacità di controllo e sicurezza nel maneggiare armi da fuoco. La pratica costante rende più esperti e sicuri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si allena nel poligono nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tiratore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si allena nel poligono
- Risposta: TIRATORE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Tiratore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si allena nel poligono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con allena: Una camminata che allena i soldati
Con poligono: Il permesso rilasciato a chi va al poligono