Si allena nel poligono

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si allena nel poligono' è 'Tiratore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRATORE

Perchè la soluzione è Tiratore? Un tiratore si esercita nel poligono, affinando la sua mira e migliorando la precisione. È un’attività che richiede concentrazione e abilità, permettendo di sviluppare capacità di controllo e sicurezza nel maneggiare armi da fuoco. La pratica costante rende più esperti e sicuri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si allena nel poligono nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tiratore

Per risolvere la definizione "Si allena nel poligono", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiratore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si allena nel poligono
  • Risposta: TIRATORE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: T_______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Tiratore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si allena nel poligono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con allena: Una camminata che allena i soldati 

Con poligono: Il permesso rilasciato a chi va al poligono 