Fatte proprie dal cervello nei cruciverba: la soluzione è Assimilate
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fatte proprie dal cervello' è 'Assimilate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ASSIMILATE
Curiosità e Significato di Assimilate
Hai risolto il cruciverba con Assimilate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Assimilate.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creativeEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioniSono fatte di parolePrecisare le proprie affermazioniAvere riguardo delle proprie condizioni fisiche
Come si scrive la soluzione Assimilate
La definizione "Fatte proprie dal cervello" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 10 lettere della soluzione Assimilate:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L R S E L A V I E S
