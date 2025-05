Si allena gettandosi nei cruciverba: la soluzione è Tuffatore

TUFFATORE

Curiosità e Significato di "Tuffatore"

La parola Tuffatore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tuffatore.

Un tuffatore è una persona che si allena e si specializza nel compiere tuffi da altezze elevate in piscine o corpi d'acqua. Questa disciplina sportiva richiede abilità, precisione e controllo del corpo per eseguire manovre acrobatiche e atterrare in modo sicuro nell'acqua.

Come si scrive la soluzione: Tuffatore

La definizione "Si allena gettandosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

