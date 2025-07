Fiume dell Oltretomba nei cruciverba: la soluzione è Lete

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fiume dell Oltretomba' è 'Lete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LETE

Curiosità e Significato di Lete

La soluzione Lete di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lete per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lete? Leté è il plurale di leta, che in italiano antico indicava le anime delle anime dei defunti nel mondo sotterraneo. Derivata dal latino Lethe, questa parola richiama l'immagine di un fiume mitologico dell'Oltretomba, simile al fiume delle Ombre o del Lete, simbolo dell'oblio e della dimenticanza dopo la morte. Un termine affascinante che ci collega alla mitologia e alle credenze sull'aldilà.

Come si scrive la soluzione Lete

Se "Fiume dell Oltretomba" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

T Torino

E Empoli

