Fu capitale della Repubblica Libera della Carnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capitale della Repubblica Libera della Carnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMPEZZO

Significato/Curiosita : Fu capitale della repubblica libera della carnia

Riferimento 1, 2. la repubblica libera della carnia fu un'entità politicamente autonoma costituita dai partigiani nel corso della seconda guerra mondiale... Personaggio (considerando che zamaria de zanna nacque in ampezzo in un periodo in cui in ampezzo si parlava l'idioma ladino come lingua madre). anche il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fu capitale della Repubblica Libera della Carnia : capitale; della; repubblica; libera; della; carnia; La provincia argentina con capitale Santa Rosa; capitale mediorientale dove è sita la Torre Milad; La capitale del Kazakistan; La capitale della Costa Rica; La capitale dello stato USA dell Arizona; Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna; Sono della sposa in un film con Rose Byrne; I gironi della Divina Commedia; A La ruota della fortuna si poteva comprare; Città della Loira dove morì Leonardo Da Vinci; Lo diventano gli ex-presidenti della repubblica ; La repubblica che divenne poi nota come Benin; La repubblica con Lima; La capitale della repubblica Democratica del Congo; La repubblica di Venezia guidata dai Dogi; libera la cucina dagli odori; È necessaria per riuscire a libera rsi da certe schiavitù; Lo è la manica del libera le; Non ancora libera te dall oppressione straniera; libera re da un obbligo; Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna; Sono della sposa in un film con Rose Byrne; I gironi della Divina Commedia; A La ruota della fortuna si poteva comprare; Città della Loira dove morì Leonardo Da Vinci; Comprende la carnia ; Il centro della carnia ; La provincia con la carnia ;

Cerca altre Definizioni