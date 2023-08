La capitale della Repubblica Democratica del Congo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Repubblica Democratica del Congo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KINSHASA

Significato/Curiosita : La capitale della repubblica democratica del congo

Del congo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento repubblica democratica del congo non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti... kinshasa è sia una città sia una provincia (in modo analogo a parigi nell'ordinamento francese, che è sia una città sia un dipartimento). kinshasa è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La capitale della Repubblica Democratica del Congo : capitale; della; repubblica; democratica; congo; La capitale della Guinea; capitale dell Oman; Una capitale del Nordeuropa; La capitale lituana in italiano; Il piccolo Stato africano la cui capitale è Lilongwe; Firmò il Bollettino della Vittoria; La particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta; La Smutniak attrice e modella ; Il nome della Golino; La Rodriguez della tivù; La repubblica di Venezia guidata dai Dogi; Alto magistrato della Roma repubblica na; La giovane personificazione della repubblica francese; La repubblica con Groznyj; Un assemblea legislativa della repubblica ; Era il nome dell attuale Repubblica democratica del Congo; La Repubblica democratica con Kinshasa; La Repubblica democratica del Congo, in passato; Ora è la Repubblica democratica del Congo; Oggi si chiama Repubblica democratica del Congo; In Cina e in congo ; Sfocia nel congo ; Gli abitanti del congo dal 1971 al 1997; La sigla della Repubblica del congo ; Il congo lo era del Belgio;

