Un tris e una coppia a poker
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tris e una coppia a poker' è 'Full'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FULL
Vuoi approfondire la risposta Full? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un tris e una coppia a poker nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Full
Quando la definizione "Un tris e una coppia a poker" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Full'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un tris e una coppia a poker
- Risposta: FULL
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: L
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Full' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tris e una coppia a poker". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tris più coppia a poker Nel poker la coppia di quattro carte Nel poker batte la doppia coppia Un poker incompleto La coppia in tombola
Altre definizioni collegate
Con coppia: Ha lanciato in coppia con Annalisa Storie brevi
Con poker: A poker meglio sapere quando fuori piove