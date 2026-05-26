Un tris e una coppia a poker

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tris e una coppia a poker' è 'Full'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FULL

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Un tris e una coppia a poker nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Full

Quando la definizione "Un tris e una coppia a poker" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Full'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un tris e una coppia a poker
  • Risposta: FULL
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: F___
  • Inizia con: F
  • Finisce con: L

Le 4 lettere della soluzione

F Firenze
U Udine
L Livorno
L Livorno

La soluzione 'Full' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tris e una coppia a poker". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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