Nel poker la coppia di quattro carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel poker la coppia di quattro carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOPPIA

Significato/Curiosita : Nel poker la coppia di quattro carte

Le varianti del poker che fanno uso del mazzo di 52 carte, come quello usato in genere nel poker sportivo. se il mazzo è diverso, per la trattazione dei... O contengono il titolo. doppia – moneta italiana dal valore di 2 scudi d'oro doppia – torrente in provincia di bergamo doppia – metonimia per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nel poker la coppia di quattro carte : poker; coppia; quattro; carte; Un poker incompleto; Una varietà di poker ; Una scala al poker ; Puntata minima a poker ; Una giocata a poker ; Contrapposizione tra una coppia di opposti; Una delle due metà d una coppia ; coppia di termini simili o magari antitetici; Una famosa coppia di innamorati; Faceva coppia con Bonnie; Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni; Bagna quattro regioni; La regione con la bandiera dei quattro mori; Il nome di quattro famosi faraoni; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Una figura tra le carte ; Strappati via come un carte llo dal vento; Distribuisce le carte da gioco; in fiera gioco di carte ;

Cerca altre Definizioni