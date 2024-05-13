Nel poker batte la doppia coppia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nel poker batte la doppia coppia' è 'Tris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIS

Perché la soluzione è Tris? Nel gioco del poker, la voce che prevale sulla doppia coppia è il tris, una mano composta da tre carte dello stesso valore. Questa combinazione supera la doppia coppia perché, pur avendo solo due coppie diverse, il tris rappresenta una sequenza più forte, migliorando la posizione del giocatore. La sua importanza risiede nel fatto che, in molte varianti, il tris batte la doppia coppia e può determinare la vittoria. La forza delle mani si valuta in base alla gerarchia stabilita dalle regole del gioco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel poker batte la doppia coppia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Nel poker batte la doppia coppia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tris

Se la definizione "Nel poker batte la doppia coppia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel poker batte la doppia coppia" conferma che la soluzione 'Tris' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tris

T Torino R Roma I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel poker batte la doppia coppia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tris' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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