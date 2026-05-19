Ha lanciato in coppia con Annalisa Storie brevi
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SOLUZIONE: TANANAI
Perché la soluzione è Tananai? TANANAI è un progetto musicale che ha visto la collaborazione tra l'artista e Annalisa, portando alla creazione di brani brevi e intensi. Questa iniziativa si distingue per la sua capacità di comunicare emozioni profonde attraverso melodie concise, che catturano immediatamente l'attenzione dell'ascoltatore. La scelta di condividere storie in forma breve consente di trasmettere messaggi significativi in modo immediato e coinvolgente. La popolarità di TANANAI deriva dalla sua originalità e dalla qualità delle produzioni.
Ha lanciato in coppia con Annalisa Storie brevi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tananai
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha lanciato in coppia con Annalisa Storie brevi
- Risposta: TANANAI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Tananai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha lanciato in coppia con Annalisa Storie brevi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con lanciato: Claudio : ha lanciato Avrai
Con coppia: Una coppia di numeri
Con annalisa: L Annalisa della canzone