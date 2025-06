Tris più coppia a poker nei cruciverba: la soluzione è Full

FULL

Curiosità e Significato di Full

Perché la soluzione è Full? Full è una mano di poker composta da tre carte uguali e due altre uguali, come ad esempio tre re e due sette. È una combinazione molto forte, superiore a un colore o una scala, ma inferiore a un poker. Il nome deriva dal suo aspetto pieno, con tutte le carte che si completano perfettamente. È una delle mani più conosciute e apprezzate nel gioco.

Come si scrive la soluzione Full

F Firenze

U Udine

L Livorno

L Livorno

