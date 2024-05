La Soluzione ♚ Trattorie in cui si va più per bere che per mangiare La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TAVERNE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TAVERNE

Significato della soluzione per: Trattorie in cui si va piu per bere che per mangiare Italiano: Sostantivo: taverna ( approfondimento) f sin (pl.: taverne) . (gastronomia) (architettura) ristorante dove si servono pasti completi, aperto solo di sera. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (raro) (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ta | vèr | na. Pronuncia: IPA: /ta'vrna/ . Etimologia / Derivazione: Dal latino taberna ossia "bottega" .

