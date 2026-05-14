Le bevande come il vino e la birra

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le bevande come il vino e la birra' è 'Alcoliche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALCOLICHE

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Perché la soluzione è Alcoliche? Le bevande alcoliche sono quelle che contengono sostanze etiliche, comunemente note come alcol. Queste bevande includono il vino, la birra e altri distillati, caratterizzati da un sapore distintivo e un effetto psicoattivo. La loro produzione deriva dalla fermentazione di cereali, uva o altri frutti, e vengono consumate in diverse culture per scopi rituali, sociali o ricreativi. La loro presenza nella società ha influenzato tradizioni e abitudini di molte civiltà nel corso dei secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le bevande come il vino e la birra". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le bevande come il vino e la birra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alcoliche

Quando la definizione "Le bevande come il vino e la birra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le bevande come il vino e la birra" conferma che la soluzione 'Alcoliche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alcoliche

A Ancona L Livorno C Como O Otranto L Livorno I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le bevande come il vino e la birra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alcoliche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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