Control Alt : è un comando nei PC
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Control Alt : è un comando nei PC' è 'Canc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CANC
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Control Alt : è un comando nei PC nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Canc
La definizione "Control Alt : è un comando nei PC" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Canc'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Control Alt : è un comando nei PC
- Risposta: CANC
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: C
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Canc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Control Alt : è un comando nei PC". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Control Alt = Comando nei PC Control-Alt- = utile comando di chi usa il PC Control Alt sul PC Control Alt = comando nei computer Control-Alt- = comando da computer
Altre definizioni collegate
Con control: control: un filtro sui programmi televisivi
Con comando: C è quello del comando o della vecchiaia