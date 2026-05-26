Control Alt : è un comando nei PC

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Control Alt : è un comando nei PC' è 'Canc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANC

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Control Alt : è un comando nei PC nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Canc

La definizione "Control Alt : è un comando nei PC" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Canc'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Control Alt : è un comando nei PC
  • Risposta: CANC
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: C

Le 4 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
N Napoli
C Como

La soluzione 'Canc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Control Alt : è un comando nei PC". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Control Alt = Comando nei PC Control-Alt- = utile comando di chi usa il PC Control Alt sul PC Control Alt = comando nei computer Control-Alt- = comando da computer 

Altre definizioni collegate

Con control: control: un filtro sui programmi televisivi 

Con comando: C è quello del comando o della vecchiaia 