C è quello del comando o della vecchiaia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'C è quello del comando o della vecchiaia' è 'Bastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASTONE

Perché la soluzione è Bastone? Un bastone è un oggetto utilizzato frequentemente da chi ha bisogno di supporto durante la deambulazione, in particolare in presenza di difficoltà motorie o segni di invecchiamento. Questo strumento aiuta a mantenere l’equilibrio e a ridurre il rischio di cadute, offrendo stabilità a chi lo impugna. La sua forma semplice e la funzionalità essenziale lo rendono un alleato quotidiano per molte persone anziane o con problemi di mobilità. Il bastone diventa così un compagno indispensabile nelle attività di tutti i giorni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è quello del comando o della vecchiaia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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C è quello del comando o della vecchiaia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bastone

In presenza della definizione "C è quello del comando o della vecchiaia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è quello del comando o della vecchiaia" conferma che la soluzione 'Bastone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bastone

B Bologna A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è quello del comando o della vecchiaia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bastone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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