CANC

Curiosità e Significato di "Canc"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Canc più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canc.

CANC è l'abbreviazione di cancellare e si riferisce al tasto Canc (o Delete) presente sulle tastiere dei computer. Questo tasto permette di rimuovere il testo o gli oggetti selezionati in un documento o in una cartella. È uno strumento essenziale per l'editing e la gestione dei file.

Come si scrive la soluzione: Canc

Hai davanti la definizione "Control Alt = comando nei computer" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

C Como

