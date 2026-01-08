control: un filtro sui programmi televisivi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'control: un filtro sui programmi televisivi' è 'Parental'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARENTAL

Perché la soluzione è Parental? Il termine si riferisce a un sistema che permette ai genitori di limitare l'accesso a determinati contenuti televisivi, garantendo un ambiente più sicuro per i minori. Questo strumento aiuta a controllare ciò che i bambini possono vedere, proteggendoli da programmi inappropriati. La funzione si basa sulla presenza di restrizioni impostate dai genitori, offrendo un livello di supervisione e sicurezza durante la visione televisiva.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "control: un filtro sui programmi televisivi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "control: un filtro sui programmi televisivi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Quando la definizione "control: un filtro sui programmi televisivi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "control: un filtro sui programmi televisivi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parental:

P Padova A Ancona R Roma E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "control: un filtro sui programmi televisivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

