La Soluzione ♚ Control-Alt- = comando da computer

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANC

Curiosità su Control-alt- = comando da computer: In informatica, control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni... In informatica, Control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni diffusi sistemi operativi (di casa Microsoft, soprattutto), solitamente per eseguire chiusure e/o riavvii in caso di problemi.

