Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici
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SOLUZIONE: SOTTO COMMISSIONI
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Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sotto Commissioni
La definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sotto Commissioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici
- Risposta: SOTTO COMMISSIONI
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 5-11
- Schema utile: S____ ___________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Sotto Commissioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con gruppi: Composizioni in cui il suono dell orchestra si alterna a quello di gruppi di solisti
Con lavoro: Mette su carta il lavoro del PC
Con ristretti: Circoli ristretti di artisti