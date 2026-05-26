Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici' è 'Sotto Commissioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTO COMMISSIONI

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Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sotto Commissioni

La definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sotto Commissioni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici
  • Risposta: SOTTO COMMISSIONI
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 5-11
  • Schema utile: S____ ___________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 16 lettere della soluzione

S Savona
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto
 
C Como
O Otranto
M Milano
M Milano
I Imola
S Savona
S Savona
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Sotto Commissioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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