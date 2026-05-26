Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici' è 'Sotto Commissioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTO COMMISSIONI

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Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sotto Commissioni

La definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sotto Commissioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici

Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici Risposta: SOTTO COMMISSIONI

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 5-11

5-11 Schema utile: S____ ___________

S____ ___________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 16 lettere della soluzione

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto C Como O Otranto M Milano M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Sotto Commissioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.