Provvede alla gestione di cassa degli enti pubblici nei cruciverba: la soluzione è Tesoreria

Home / Soluzioni Cruciverba / Provvede alla gestione di cassa degli enti pubblici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Provvede alla gestione di cassa degli enti pubblici' è 'Tesoreria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESORERIA

Curiosità e Significato di Tesoreria

Vuoi sapere di più su Tesoreria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Tesoreria.

Perché la soluzione è Tesoreria? La tesoreria è il settore che si occupa di gestire le operazioni di cassa degli enti pubblici, come il pagamento di spese, l’incasso di entrate e il controllo delle disponibilità finanziarie. È un punto fondamentale per assicurare un corretto flusso di denaro e la solidità finanziaria di istituzioni e amministrazioni. In breve, la tesoreria garantisce che i soldi pubblici siano sempre sotto controllo e ben gestiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavorano per Enti pubbliciViene bandito per assumere personale in enti pubbliciUn insieme coordinato di enti pubblici e privatiLavorano per gli Enti pubbliciAiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tesoreria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Provvede alla gestione di cassa degli enti pubblici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I A S T B E E T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELISABETTA" ELISABETTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.