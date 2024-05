La Soluzione ♚ Circoli ristretti di artisti

: CENACOLI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Circoli ristretti di artisti: Il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; si instaura così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo... Cenacolo (in latino cenaculum) indicava di per sé il luogo dove si cenava, ma più generalmente designava il piano superiore della casa dove si accedeva tramite le scale a chiocciola. Secondo l'uso degli antichi Romani era una stanza sempre piuttosto grande e serviva per la cena che era il pasto principale della giornata, al quale prendevano parte tutti i famigliari e gli ospiti eventualmente presenti. Nel contesto della narrazione evangelica si intende il piano superiore della casa perché traduce la corrispondente parola greca a, anágaíon (cfr Vangelo secondo Marco 14,15; Vangelo secondo Luca 22,12) che indica, appunto, la parte ...

Altre Definizioni con cenacoli; circoli; ristretti; artisti;