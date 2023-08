Viene bandito per assumere personale in enti pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene bandito per assumere personale in enti pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CONCORSO PER TITOLI

Significato/Curiosita : Viene bandito per assumere personale in enti pubblici

Settore pubblico e privato che ricevono i tagliandi come servizio alternativo alla mensa per il personale; possono essere spesi solo in pubblici esercizi... Valutati sia i titoli di scuola media superiore che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

