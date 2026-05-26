Gruppi di case di città
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppi di case di città' è 'Isolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ISOLATI
Perchè la soluzione è Isolati? Gli isolati sono gruppi di case di città che formano unità compatte lungo le strade. Sono spazi dove le persone condividono spazi e vita quotidiana, creando un senso di comunità. Questi insiemi sono fondamentali per l'organizzazione urbana e il vivere cittadino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gruppi di case di città nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isolati
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gruppi di case di città
- Risposta: ISOLATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: I______
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Isolati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppi di case di città". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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