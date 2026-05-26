Gruppi di case di città

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppi di case di città' è 'Isolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLATI

Perchè la soluzione è Isolati? Gli isolati sono gruppi di case di città che formano unità compatte lungo le strade. Sono spazi dove le persone condividono spazi e vita quotidiana, creando un senso di comunità. Questi insiemi sono fondamentali per l'organizzazione urbana e il vivere cittadino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gruppi di case di città nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isolati

Quando la definizione "Gruppi di case di città" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isolati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gruppi di case di città

Gruppi di case di città Risposta: ISOLATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: I______

I______ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Isolati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppi di case di città". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.