Cleopatra l ebbe in seno

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cleopatra l ebbe in seno' è 'Serpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERPE

Perché la soluzione è Serpe? La parola serpe si riferisce a un rettile lungo e sottile, noto per il suo movimento sinuoso e spesso nascosto tra l’erba o sotto le foglie. Questa espressione, “Cleopatra l’ebbe in seno”, suggerisce un’immagine di qualcosa che si insinua delicatamente, quasi come un serpente che si avvicina senza essere visto. La frase evoca la presenza di un pericolo nascosto o un’idea di seduzione sottile, come quella associata al movimento di una serpe tra i cespugli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cleopatra l ebbe in seno". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Cleopatra l ebbe in seno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Serpe

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cleopatra l ebbe in seno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cleopatra l ebbe in seno" conferma che la soluzione 'Serpe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Serpe

S Savona E Empoli R Roma P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cleopatra l ebbe in seno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Serpe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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