Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi' è 'Punici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNICI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Punici? I Punici erano i popoli di origine fenicia che, sotto il nome di Cartaginesi, ebbero un ruolo importante nel Mediterraneo antico. La loro presenza si estese in diverse regioni, portando con sé una ricca cultura commerciale e navale. I Romani, che li chiamavano Punici, li consideravano rivali e spesso li affrontarono nelle guerre puniche. La loro influenza si può ancora percepire attraverso i reperti archeologici e le tracce delle loro attività marittime e commerciali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Punici

Per risolvere la definizione "Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi" conferma che la soluzione 'Punici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Punici

P Padova U Udine N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Punici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo era il laticlavio degli antichi senatori romaniLo era Guido GozzanoIeri lo era ieriCartaginesi visti dai RomaniLo era la società basata sul vassallaggio