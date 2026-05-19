Sono nate nello stesso anno

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono nate nello stesso anno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono nate nello stesso anno' è 'Coetanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COETANEE

Perché la soluzione è Coetanee? Le parole coetanee indicano personaggi o cose nate nello stesso anno, condividendo un’età simile. Questo termine si applica frequentemente a amici, colleghi o personaggi storici che hanno condiviso un periodo di vita, evidenziando un legame temporale forte. Le coetanee spesso sottolineano un’affinità generazionale, facilitando confronti e ricordi comuni. La loro nascita nello stesso anno crea un collegamento temporale che permette di tracciare eventi e sviluppi condivisi nel tempo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Coetanee' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sono nate nello stesso anno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coetanee

In presenza della definizione "Sono nate nello stesso anno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coetanee'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono nate nello stesso anno

Sono nate nello stesso anno Risposta: COETANEE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto E Empoli T Torino A Ancona N Napoli E Empoli E Empoli

La soluzione 'Coetanee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono nate nello stesso anno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.