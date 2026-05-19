Sono nate nello stesso anno

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono nate nello stesso anno' è 'Coetanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COETANEE

Perché la soluzione è Coetanee? Le parole coetanee indicano personaggi o cose nate nello stesso anno, condividendo un’età simile. Questo termine si applica frequentemente a amici, colleghi o personaggi storici che hanno condiviso un periodo di vita, evidenziando un legame temporale forte. Le coetanee spesso sottolineano un’affinità generazionale, facilitando confronti e ricordi comuni. La loro nascita nello stesso anno crea un collegamento temporale che permette di tracciare eventi e sviluppi condivisi nel tempo.

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Sono nate nello stesso anno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coetanee

In presenza della definizione "Sono nate nello stesso anno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coetanee'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono nate nello stesso anno
  • Risposta: COETANEE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
E Empoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
E Empoli
E Empoli

La soluzione 'Coetanee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono nate nello stesso anno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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