Vivere indolentemente

Home / Soluzioni Cruciverba / Vivere indolentemente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vivere indolentemente' è 'Poltrire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLTRIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vivere indolentemente" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vivere indolentemente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Poltrire? Poltrire significa restare inattivi o senza fare nulla, spesso per pigrizia o mancanza di motivazione. È un atteggiamento di chi preferisce stare fermo, senza impegnarsi o affrontare le responsabilità. Questa pigrizia può derivare da una mancanza di energia o entusiasmo, portando a una vita monotona e poco stimolante. In sostanza, si tratta di vivere senza desiderio di agire o cambiare, lasciandosi trasportare dal minimo sforzo possibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vivere indolentemente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Poltrire

Per risolvere la definizione "Vivere indolentemente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vivere indolentemente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Poltrire:

P Padova O Otranto L Livorno T Torino R Roma I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vivere indolentemente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Starsene troppo a lettoRestare troppo sotto le coltriStarsene a letto al calduccioErnst diresse Vogliamo vivereLa scienza del vivere in comuneStenta a vivereFornita del necessario per vivereIl Rossi dell album Vivere o niente