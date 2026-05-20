La variante del surf in cui si usa una pagaia

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La variante del surf in cui si usa una pagaia' è 'Stand Up Paddle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAND UP PADDLE

La risposta Stand Up Paddle è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Stand Up Paddle? Lo stand up paddle è una disciplina acquatica che consiste nel navigare sull'acqua stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi e mantenere l'equilibrio. Questa attività combina elementi di surf, nuoto e fitness, permettendo di esplorare ambienti acquatici in modo tranquillo o più dinamico. La pagaia, elemento fondamentale, consente di controllare la direzione e di potenziare l'effetto della propulsione. Lo stand up paddle è apprezzato per la sua versatilità e accessibilità.

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La variante del surf in cui si usa una pagaia nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Stand Up Paddle

In presenza della definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stand Up Paddle'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La variante del surf in cui si usa una pagaia
  • Risposta: STAND UP PADDLE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 5-2-6
  • Schema utile: S____ __ ______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
 
U Udine
P Padova
 
P Padova
A Ancona
D Domodossola
D Domodossola
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Stand Up Paddle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con variante: Una variante del biliardo 

Con pagaia: Usa una pagaia doppia 