La variante del surf in cui si usa una pagaia

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La variante del surf in cui si usa una pagaia' è 'Stand Up Paddle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAND UP PADDLE

La risposta Stand Up Paddle è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Stand Up Paddle? Lo stand up paddle è una disciplina acquatica che consiste nel navigare sull'acqua stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi e mantenere l'equilibrio. Questa attività combina elementi di surf, nuoto e fitness, permettendo di esplorare ambienti acquatici in modo tranquillo o più dinamico. La pagaia, elemento fondamentale, consente di controllare la direzione e di potenziare l'effetto della propulsione. Lo stand up paddle è apprezzato per la sua versatilità e accessibilità.

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La variante del surf in cui si usa una pagaia nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Stand Up Paddle

In presenza della definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stand Up Paddle'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La variante del surf in cui si usa una pagaia

La variante del surf in cui si usa una pagaia Risposta: STAND UP PADDLE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 5-2-6

5-2-6 Schema utile: S____ __ ______

S____ __ ______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

S Savona T Torino A Ancona N Napoli D Domodossola U Udine P Padova P Padova A Ancona D Domodossola D Domodossola L Livorno E Empoli

La soluzione 'Stand Up Paddle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.