La variante del surf in cui si usa una pagaia
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La variante del surf in cui si usa una pagaia' è 'Stand Up Paddle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STAND UP PADDLE
La risposta Stand Up Paddle è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Stand Up Paddle? Lo stand up paddle è una disciplina acquatica che consiste nel navigare sull'acqua stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi e mantenere l'equilibrio. Questa attività combina elementi di surf, nuoto e fitness, permettendo di esplorare ambienti acquatici in modo tranquillo o più dinamico. La pagaia, elemento fondamentale, consente di controllare la direzione e di potenziare l'effetto della propulsione. Lo stand up paddle è apprezzato per la sua versatilità e accessibilità.
La variante del surf in cui si usa una pagaia nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Stand Up Paddle
In presenza della definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stand Up Paddle'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La variante del surf in cui si usa una pagaia
- Risposta: STAND UP PADDLE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 5-2-6
- Schema utile: S____ __ ______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Stand Up Paddle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La variante del surf in cui si usa una pagaia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con variante: Una variante del biliardo
Con pagaia: Usa una pagaia doppia