OREGON

Curiosità e Significato di Oregon

Perché la soluzione è Oregon? Oregon è uno stato situato nella regione del Nord-Ovest degli Stati Uniti, noto per paesaggi naturali mozzafiato, foreste, spiagge e una cultura eco-sostenibile. La sua vasta natura attrae chi cerca pace e spiritualità, come i seguaci di Osho che trovarono rifugio in questa terra per approfondire il loro percorso interiore. Un luogo che incarna libertà e ricerca di sé.

Come si scrive la soluzione Oregon

O Otranto

R Roma

E Empoli

G Genova

O Otranto

N Napoli

