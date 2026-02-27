Usa una pagaia doppia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Usa una pagaia doppia' è 'Kayakista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KAYAKISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Usa una pagaia doppia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Usa una pagaia doppia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Kayakista? Un kayakista è una persona che si sposta sull'acqua utilizzando un'imbarcazione leggera e stretta, progettata per essere manovrata con una doppia pagaia. Questa attività richiede equilibrio, forza e coordinazione per navigare in modo efficace e sicuro lungo corsi d'acqua, laghi o mari. Il kayakista può praticare questa disciplina a scopi ricreativi, sportivi o di esplorazione, godendo della natura e della tranquillità delle acque aperte. La sua passione lo porta spesso a viaggiare in posti diversi.

Se la definizione "Usa una pagaia doppia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Usa una pagaia doppia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Kayakista:

K Kappa A Ancona Y Yacht A Ancona K Kappa I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Usa una pagaia doppia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

