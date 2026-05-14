Una strada preclusa alle auto e alle moto
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una strada preclusa alle auto e alle moto' è 'Pista Ciclabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PISTA CICLABILE
Perché la soluzione è Pista Ciclabile? Una pista ciclabile è uno spazio riservato esclusivamente alle biciclette, separato dalla carreggiata destinata ai veicoli motorizzati. Questa infrastruttura favorisce la mobilità sostenibile e garantisce maggiore sicurezza ai ciclisti, riducendo il rischio di incidenti con automobili e moto. La sua presenza incentiva l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico in città. La pista ciclabile rappresenta un esempio di pianificazione urbana attenta alle esigenze di tutti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Una strada preclusa alle auto e alle moto nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pista Ciclabile
La definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una strada preclusa alle auto e alle moto" conferma che la soluzione 'Pista Ciclabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Pista Ciclabile
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pista Ciclabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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