Una strada preclusa alle auto e alle moto

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una strada preclusa alle auto e alle moto' è 'Pista Ciclabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISTA CICLABILE

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Perché la soluzione è Pista Ciclabile? Una pista ciclabile è uno spazio riservato esclusivamente alle biciclette, separato dalla carreggiata destinata ai veicoli motorizzati. Questa infrastruttura favorisce la mobilità sostenibile e garantisce maggiore sicurezza ai ciclisti, riducendo il rischio di incidenti con automobili e moto. La sua presenza incentiva l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico in città. La pista ciclabile rappresenta un esempio di pianificazione urbana attenta alle esigenze di tutti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una strada preclusa alle auto e alle moto nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pista Ciclabile

La definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una strada preclusa alle auto e alle moto" conferma che la soluzione 'Pista Ciclabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Pista Ciclabile

P Padova I Imola S Savona T Torino A Ancona C Como I Imola C Como L Livorno A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una strada preclusa alle auto e alle moto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pista Ciclabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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