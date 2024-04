La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un gruppo di versi. STROFA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nella letteratura e nella metrica, la strofa (o strofe) è un gruppo di versi, di numero e di tipo fisso o variabile che vengono organizzati secondo uno schema, in genere ritmico, seguito da una pausa. È nota anche con il nome di stanza, termine preferito per le canzoni. Per poter definire i vari tipi di strofe occorre prendere in considerazione sia la successione delle rime sia il numero dei versi. La strofa può quindi essere considerata un sistema ritmico che viene stabilito dalla combinazione delle rime e dalla struttura metrica dei versi che la compongono. Le forme più frequenti sono il distico, la terzina, la quartina, la sestina, ...

strofa ( approfondimento) f sing (pl.: strofe)

(poesia) (metrica) sequenza di versi in forma di periodo ritmico, con caratteristiche proprie di metro e rima, la cui struttura tende a ripetersi all'interno di una composizione (musica) sezione in versi in rima di una canzone, col fine di farne capire il significato generale primo gruppo di versi della triade lirica greca; il secondo gruppo è l'antistrofe e il terzo è l'epodo

Sillabazione

strò | fa

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

dal greco antico stf voltata (del coro)