La Soluzione ♚ Responsabili di reparti ospedalieri

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Responsabili di reparti ospedalieri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRIMARI

Curiosità su Responsabili di reparti ospedalieri: Presidio a servizio del settore nord-occidentale della capitale con i propri reparti di degenza regolare, day hospital e day surgery. l'ospedale san filippo neri... I colori primari sono un insieme di colori che sono scelti per produrre, attraverso la loro combinazione per sintesi additiva o sottrattiva, una gamma di altri colori. Nel caso di sintesi additiva, i colori primari (detti anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte e che, pervenendo insieme, o in rapida successione, all'apparato visivo umano, producono la sensazione di altri colori (ad esempio un fascio rosso e uno verde, la cui combinazione produce la sensazione di giallo). Nel caso di sintesi sottrattiva, i colori primari (detti anche "colori primari ...

