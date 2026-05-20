È la più settentrionale delle isole artiche canadesi

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È la più settentrionale delle isole artiche canadesi' è 'Ellesmere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELLESMERE

La risposta Ellesmere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ellesmere? Ellemsere è l’isola più settentrionale delle isole artiche canadesi, situata in una regione remota e poco accessibile. La sua posizione geografica la rende un punto di riferimento importante per le esplorazioni e gli studi scientifici sull’Artico. La sua estensione e le condizioni climatiche estreme contribuiscono a mantenerla inalterata nel tempo, offrendo un ambiente unico e fragile. La sua presenza testimonia la vastità e la complessità del territorio canadese nel Nord del continente.

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È la più settentrionale delle isole artiche canadesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ellesmere

La soluzione associata alla definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ellesmere'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È la più settentrionale delle isole artiche canadesi
  • Risposta: ELLESMERE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
L Livorno
L Livorno
E Empoli
S Savona
M Milano
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Ellesmere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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