È la più settentrionale delle isole artiche canadesi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È la più settentrionale delle isole artiche canadesi' è 'Ellesmere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELLESMERE

La risposta Ellesmere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ellesmere? Ellemsere è l’isola più settentrionale delle isole artiche canadesi, situata in una regione remota e poco accessibile. La sua posizione geografica la rende un punto di riferimento importante per le esplorazioni e gli studi scientifici sull’Artico. La sua estensione e le condizioni climatiche estreme contribuiscono a mantenerla inalterata nel tempo, offrendo un ambiente unico e fragile. La sua presenza testimonia la vastità e la complessità del territorio canadese nel Nord del continente.

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È la più settentrionale delle isole artiche canadesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ellesmere

La soluzione associata alla definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ellesmere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È la più settentrionale delle isole artiche canadesi

È la più settentrionale delle isole artiche canadesi Risposta: ELLESMERE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: E________

E________ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli S Savona M Milano E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Ellesmere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.