È la più settentrionale delle isole artiche canadesi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È la più settentrionale delle isole artiche canadesi' è 'Ellesmere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ELLESMERE
La risposta Ellesmere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Ellesmere? Ellemsere è l’isola più settentrionale delle isole artiche canadesi, situata in una regione remota e poco accessibile. La sua posizione geografica la rende un punto di riferimento importante per le esplorazioni e gli studi scientifici sull’Artico. La sua estensione e le condizioni climatiche estreme contribuiscono a mantenerla inalterata nel tempo, offrendo un ambiente unico e fragile. La sua presenza testimonia la vastità e la complessità del territorio canadese nel Nord del continente.
È la più settentrionale delle isole artiche canadesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ellesmere
La soluzione associata alla definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ellesmere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È la più settentrionale delle isole artiche canadesi
- Risposta: ELLESMERE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Ellesmere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la più settentrionale delle isole artiche canadesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La più settentrionale fra le isole canadesi La più settentrionale delle isole giapponesi È la più settentrionale delle isole Ionie La più settentrionale delle isole Ponziane La più a nord delle Isole Ionie
Altre definizioni collegate
Con settentrionale: Mitiga il clima dell Europa settentrionale
Con isole: Le isole senza automobili
Con artiche: Mammifero delle regioni artiche