La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più settentrionale delle isole giapponesi' è 'Hokkaido'.

HOKKAIDO

Approfondisci la parola di 8 lettere Hokkaido: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Hokkaido? Hokkaido è la più settentrionale delle quattro principali isole del Giappone, nota per i suoi paesaggi naturali incontaminati e le temperature rigide. Fondata come regione autonoma, rappresenta il cuore della cultura Ainu e offre una vasta gamma di attività, dagli sport invernali alle escursioni estive. È un simbolo di purezza e autenticità nel panorama giapponese.

Hai davanti la definizione "La più settentrionale delle isole giapponesi"

H Hotel

O Otranto

K Kappa

K Kappa

A Ancona

I Imola

D Domodossola

O Otranto

