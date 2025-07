È la più settentrionale delle isole Ionie nei cruciverba: la soluzione è Corfù

CORFÙ

Curiosità e Significato di Corfù

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Corfù, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corfù? Corfù è la più settentrionale delle isole Ionie, un arcipelago greco famoso per le sue acque cristalline e il ricco patrimonio culturale. Il nome deriva probabilmente dall’antico nome greco Korkyra o dall’influenza veneziana. Questa isola affascina per i suoi paesaggi incantevoli e la storia millenaria, rendendola una meta ideale per chi cerca mare, cultura e tradizione.

Come si scrive la soluzione Corfù

Hai trovato la definizione "È la più settentrionale delle isole Ionie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

F Firenze

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L I A G Mostra soluzione



