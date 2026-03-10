La più settentrionale fra le isole canadesi

Home / Soluzioni Cruciverba / La più settentrionale fra le isole canadesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La più settentrionale fra le isole canadesi' è 'Ellesmere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELLESMERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La più settentrionale fra le isole canadesi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più settentrionale fra le isole canadesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ellesmere? L'isola più a nord tra quelle del Canada si trova nel territorio dell'arcipelago artico. Questa terra isolata ospita un ambiente selvaggio e poco popolato, caratterizzato da paesaggi glaciali e fauna adattata alle condizioni estreme. La sua posizione strategica la rende un punto di riferimento per studi scientifici e ricerche sull'ambiente artico. La sua posizione remota contribuisce alla sua unicità e al suo valore come habitat naturale. La sua collocazione nell'estremo nord la rende un simbolo della vastità canadese.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La più settentrionale fra le isole canadesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ellesmere

Per risolvere la definizione "La più settentrionale fra le isole canadesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più settentrionale fra le isole canadesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ellesmere:

E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli S Savona M Milano E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più settentrionale fra le isole canadesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La più settentrionale delle isole giapponesiÈ la più settentrionale delle isole IonieLa più settentrionale delle isole PonzianeLa più a nord delle Isole IonieIl punto più settentrionale della Terra