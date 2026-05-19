Le isole senza automobili

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le isole senza automobili' è 'Pedonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEDONALI

Perché la soluzione è Pedonali? Le aree urbane dedicate esclusivamente al passaggio e alla circolazione dei pedoni sono zone pedonali, dove le automobili sono vietate per garantire maggiore sicurezza e tranquillità. Questi spazi favoriscono il cammino a piedi, incentivando uno stile di vita più sostenibile e riducendo l'inquinamento atmosferico. Le zone pedonali spesso si trovano nel centro storico o in quartieri frequentati da molte persone, creando ambienti più vivibili e accessibili a tutti.

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Le isole senza automobili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pedonali

La definizione "Le isole senza automobili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pedonali'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le isole senza automobili

Le isole senza automobili Risposta: PEDONALI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

La soluzione 'Pedonali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le isole senza automobili". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.