Le isole senza automobili

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le isole senza automobili' è 'Pedonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEDONALI

Perché la soluzione è Pedonali? Le aree urbane dedicate esclusivamente al passaggio e alla circolazione dei pedoni sono zone pedonali, dove le automobili sono vietate per garantire maggiore sicurezza e tranquillità. Questi spazi favoriscono il cammino a piedi, incentivando uno stile di vita più sostenibile e riducendo l'inquinamento atmosferico. Le zone pedonali spesso si trovano nel centro storico o in quartieri frequentati da molte persone, creando ambienti più vivibili e accessibili a tutti.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Pedonali'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le isole senza automobili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pedonali

La definizione "Le isole senza automobili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pedonali'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le isole senza automobili
  • Risposta: PEDONALI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
D Domodossola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Pedonali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le isole senza automobili". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Circonda le isole Hawai Le isole con Lanzarote Costumi senza costi Oste senza pari L isola inglese dei gatti senza coda 

Altre definizioni collegate

Con isole: Le isole al largo di Milazzo 

Con senza: Una pena senza termine 

Con automobili: Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda 