Le isole senza automobili
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le isole senza automobili' è 'Pedonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PEDONALI
Perché la soluzione è Pedonali? Le aree urbane dedicate esclusivamente al passaggio e alla circolazione dei pedoni sono zone pedonali, dove le automobili sono vietate per garantire maggiore sicurezza e tranquillità. Questi spazi favoriscono il cammino a piedi, incentivando uno stile di vita più sostenibile e riducendo l'inquinamento atmosferico. Le zone pedonali spesso si trovano nel centro storico o in quartieri frequentati da molte persone, creando ambienti più vivibili e accessibili a tutti.
Le isole senza automobili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pedonali
La definizione "Le isole senza automobili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pedonali'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le isole senza automobili
- Risposta: PEDONALI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Pedonali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le isole senza automobili". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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