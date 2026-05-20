Gesù vi portò la Croce

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù vi portò la Croce' è 'Calvario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALVARIO

La risposta Calvario è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Calvario? Il Calvario è il luogo dove Gesù portò la Croce, simbolo della sua sofferenza e sacrificio. Questa parola richiama il percorso che egli affrontò per redimere l'umanità, sottolineando la passione e l'amore divino. Il termine evoca anche un senso di dramma e di prova, legato alla passione di Cristo e alla sua morte sulla croce. La sua storia rimane un esempio di fede e di speranza per molti credenti.

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Gesù vi portò la Croce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calvario

Quando la definizione "Gesù vi portò la Croce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calvario'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gesù vi portò la Croce

Gesù vi portò la Croce Risposta: CALVARIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Calvario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gesù vi portò la Croce". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.