Gesù vi portò la Croce
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SOLUZIONE: CALVARIO
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Perché la soluzione è Calvario? Il Calvario è il luogo dove Gesù portò la Croce, simbolo della sua sofferenza e sacrificio. Questa parola richiama il percorso che egli affrontò per redimere l'umanità, sottolineando la passione e l'amore divino. Il termine evoca anche un senso di dramma e di prova, legato alla passione di Cristo e alla sua morte sulla croce. La sua storia rimane un esempio di fede e di speranza per molti credenti.
Gesù vi portò la Croce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calvario
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gesù vi portò la Croce
- Risposta: CALVARIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Calvario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gesù vi portò la Croce". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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