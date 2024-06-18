Vi salì Gesù per la propria crocifissione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi salì Gesù per la propria crocifissione' è 'Golgota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLGOTA

Perché la soluzione è Golgota? GOLGOTA è il luogo dove Gesù salì per la propria crocifissione, rappresentando un momento cruciale della sua passione e morte. Questo sito, situato fuori le mura di Gerusalemme, è ricordato come il punto in cui si svolse l'ultima fase della sua sofferenza. La sua importanza storica e religiosa ha fatto sì che GOLGOTA diventi simbolo di sacrificio e redenzione per i fedeli, che vi si recano in pellegrinaggio per commemorare quegli eventi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi salì Gesù per la propria crocifissione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vi salì Gesù per la propria crocifissione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Golgota

La soluzione associata alla definizione "Vi salì Gesù per la propria crocifissione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi salì Gesù per la propria crocifissione" conferma che la soluzione 'Golgota' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Golgota

G Genova O Otranto L Livorno G Genova O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi salì Gesù per la propria crocifissione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Golgota' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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