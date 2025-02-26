Portò la croce a Gesù

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Portò la croce a Gesù' è 'Cireneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRENEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portò la croce a Gesù" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portò la croce a Gesù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cireneo? Il termine si riferisce a una persona che svolse un gesto di aiuto e solidarietà nei confronti di Gesù, portando la sua croce. Questa figura, chiamata Cireneo, è ricordata per aver preso parte al cammino doloroso di Cristo, contribuendo a alleviare il peso della croce sulle sue spalle. Il suo gesto rappresenta un atto di compassione e di sostegno nei momenti più difficili. La sua presenza nel racconto biblico sottolinea l'importanza della solidarietà umana.

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Portò la croce a Gesù nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cireneo

Quando la definizione "Portò la croce a Gesù" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portò la croce a Gesù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cireneo:

C Como I Imola R Roma E Empoli N Napoli E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portò la croce a Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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