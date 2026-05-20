Lo desta uno scandalo

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo desta uno scandalo' è 'Scalpore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALPORE

La risposta Scalpore è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Scalpore? Lo scalpore è ciò che provoca un forte sdegno o indignazione in chi ne è colpito. Quando si parla di scalpore, si fa riferimento a un evento o comportamento che scuote profondamente il senso di giustizia o moralità. La reazione a uno scalpore è spesso di shock e incredulità, poiché mette in discussione valori fondamentali. La presenza di uno scalpore evidenzia come certi fatti possano suscitare reazioni emotive intense e immediate.

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Lo desta uno scandalo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalpore

Se la definizione "Lo desta uno scandalo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scalpore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo desta uno scandalo
  • Risposta: SCALPORE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
C Como
A Ancona
L Livorno
P Padova
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Scalpore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo desta uno scandalo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con scandalo: Fu coinvolto nello scandalo del Watergate 