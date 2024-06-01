Lo desta un fattaccio

SOLUZIONE: SCALPORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo desta un fattaccio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo desta un fattaccio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scalpore? Lo scalpore si riferisce a un forte fastidio o sensazione di prurito che può essere scatenata da un problema o un incidente. È spesso il risultato di una ferita o di un'irritazione che provoca disagio e necessità di attenzione. Questa sensazione può essere così intensa da disturbare le attività quotidiane e richiede interventi per alleviare il fastidio. In sostanza, lo scalpore deriva da un episodio spiacevole o un evento che provoca disagio.

Lo desta un fattaccio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalpore

Quando la definizione "Lo desta un fattaccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo desta un fattaccio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scalpore:

S Savona C Como A Ancona L Livorno P Padova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo desta un fattaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

