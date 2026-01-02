Come una disgrazia che desta profonda impressione
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come una disgrazia che desta profonda impressione' è 'Spaventosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPAVENTOSA
Perché la soluzione è Spaventosa? Qualcosa che suscita grande paura e lasci a bocca aperta per la sua intensità. È un evento o una cosa che provoca emozioni forti e un senso di sgomento. Spesso associata a situazioni sorprendenti o inquietanti, questa esperienza colpisce profondamente chi la vive. La parola descrive situazioni che generano timore e stupore, lasciando un ricordo indelebile nella mente.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Come una disgrazia che desta profonda impressione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spaventosa
La definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come una disgrazia che desta profonda impressione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Spaventosa:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo desta ciò che mancaAzione che desta ripugnanzaMolto profondaPermeata di profonda spiritualitàPermeato di profonda spiritualità
A U A L G I N R