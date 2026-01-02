Come una disgrazia che desta profonda impressione

SOLUZIONE: SPAVENTOSA

Perché la soluzione è Spaventosa? Qualcosa che suscita grande paura e lasci a bocca aperta per la sua intensità. È un evento o una cosa che provoca emozioni forti e un senso di sgomento. Spesso associata a situazioni sorprendenti o inquietanti, questa esperienza colpisce profondamente chi la vive. La parola descrive situazioni che generano timore e stupore, lasciando un ricordo indelebile nella mente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come una disgrazia che desta profonda impressione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Spaventosa:

S Savona P Padova A Ancona V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come una disgrazia che desta profonda impressione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

