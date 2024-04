La Soluzione ♚ Lo si solleva con uno scandalo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo si solleva con uno scandalo. SCALPORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo si solleva con uno scandalo: Helianthus tuberosus (Linnaeus, 1753), noto con i nomi volgari di topinambur, carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada, rapa tedesca o elianto tuberoso, è una pianta del genere Helianthus con infiorescenza a capolino. Pianta erbacea perenne con bulbo sotterraneo originaria del continente americano. Il tubero è usato in gastronomia ed è noto con il nome di topinambùr, presumibilmente derivato dalla francesizzazione del nome della tribù sudamericana dei Tupinamba, alcuni membri della quale furono esposti a Parigi nel 1613. I venditori della pianta sfruttarono il grande scalpore suscitato da questo evento rinominando il prodotto, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Helianthus tuberosus (Linnaeus, 1753), noto con i nomi volgari di topinambur, carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada, rapa tedesca o elianto tuberoso, è una pianta del genere Helianthus con infiorescenza a capolino. Pianta erbacea perenne con bulbo sotterraneo originaria del continente americano. Il tubero è usato in gastronomia ed è noto con il nome di topinambùr, presumibilmente derivato dalla francesizzazione del nome della tribù sudamericana dei Tupinamba, alcuni membri della quale furono esposti a Parigi nel 1613. I venditori della pianta sfruttarono il grande scalpore suscitato da questo evento rinominando il prodotto, ... scalpore m sing (pl.: scalpori) intensa commozione, grande interesse dell'opinione pubblica provocata da fatti reazione emotiva fuori dal comune voleva suscitare scalpore per intimorire Sillabazione scal | pó | re Pronuncia IPA: /skal'pore/ Etimologia / Derivazione derivazione di scalpitare, dal latino scalpitare Sinonimi rumore, frastuono, chiasso, schiamazzo, strepito

( senso figurato ) (di notizia, fatto) clamore, eco, risonanza, sensazione, impressione, effetto, indignazione, turbamento, scandalo, pubblicità

clamore, eco, risonanza, sensazione, impressione, effetto, indignazione, turbamento, scandalo, pubblicità (per estensione) panico Contrari calma, tranquillità, disinteresse, silenzio Proverbi e modi di dire destare scalpore

Lo desta lo scandalo; Un frastuono che può essere anche figurato; Lo solleva un ingiustizia; La solleva chi giura; Soffocare uno scandalo;

La risposta a Lo si solleva con uno scandalo

SCALPORE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lo si solleva con uno scandalo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.