La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo desta lo scandalo' è 'Scalpore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALPORE

Curiosità e Significato di "Scalpore"

Hai risolto il cruciverba con Scalpore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Scalpore.

Perché la soluzione è Scalpore? Scalpore è un termine che indica una forte impressione suscitata da un evento o una notizia, spesso con connotazioni di sorpresa o scandalo. Quando qualcosa crea scalpore, si diffonde rapidamente e suscita l'interesse e la curiosità del pubblico, generando dibattito e commenti. In sostanza, si tratta di quell'effetto che fa parlare di un fatto in modo vivace e appassionato, quasi come se fosse un'onda che travolge le persone.

Come si scrive la soluzione Scalpore

La definizione "Lo desta lo scandalo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

