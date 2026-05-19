Sconfissero i Cartaginesi
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SOLUZIONE: ROMANI
Perché la soluzione è Romani? I Romani sono un popolo che, nel corso della loro storia, affrontò numerose guerre contro i Cartaginesi. La loro capacità strategica e il loro spirito combattivo portarono alla vittoria in battaglie decisive, contribuendo alla conquista di territori e alla creazione di un vasto impero. La loro supremazia si consolidò grazie a tattiche innovative e a un'organizzazione militare efficiente. La storia dei Romani si distingue per le numerose imprese militari che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo.
Sconfissero i Cartaginesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Romani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sconfissero i Cartaginesi
- Risposta: ROMANI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Romani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sconfissero i Cartaginesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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