Sconfissero i Cartaginesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sconfissero i Cartaginesi' è 'Romani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMANI

Perché la soluzione è Romani? I Romani sono un popolo che, nel corso della loro storia, affrontò numerose guerre contro i Cartaginesi. La loro capacità strategica e il loro spirito combattivo portarono alla vittoria in battaglie decisive, contribuendo alla conquista di territori e alla creazione di un vasto impero. La loro supremazia si consolidò grazie a tattiche innovative e a un'organizzazione militare efficiente. La storia dei Romani si distingue per le numerose imprese militari che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo.

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Sconfissero i Cartaginesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Romani

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sconfissero i Cartaginesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Romani'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sconfissero i Cartaginesi

Sconfissero i Cartaginesi Risposta: ROMANI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli I Imola

La soluzione 'Romani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sconfissero i Cartaginesi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.