Sconfissero il colonnello Custer a Little Big Horn - Cruciverba

SIOUX

Sconfissero il colonnello Custer a Little Big Horn

Il 25 giugno 1876, i guerrieri Sioux e Cheyenne sconfissero il colonnello George Armstrong Custer e le sue truppe nella famosa battaglia di Little Bighorn. Questo conflitto ebbe luogo nella regione delle Black Hills nel Dakota del Sud, quando Custer guidò il suo 7º Cavalleria in un attacco contro un accampamento di nativi americani. Tuttavia, i nativi erano ben preparati e organizzati e riuscirono a respingere l'attacco, circondando le forze di Custer e infliggendo loro una pesante sconfitta. Custer e i suoi uomini furono sopraffatti, e nessuno di loro sopravvisse alla battaglia. La vittoria dei Sioux a Little Bighorn rappresenta un momento significativo nella storia delle guerre indiane negli Stati Uniti e viene ancora ricordata come una delle più grandi vittorie dei nativi americani contro le forze armate statunitensi.

