Cartaginesi visti dai Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cartaginesi visti dai Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PUNICI

Significato/Curiosita : Cartaginesi visti dai romani

E cartagine furono chiamate dai romani "guerre puniche", dal nome in latino con il quale venivano chiamati i cartaginesi: punici, derivato da phoenici... Mar nero. sono conosciute come puniche in quanto i romani chiamavano punici i cartaginesi. a sua volta il termine punico è una corruzione di fenicio, come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

