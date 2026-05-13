Le guerre combattute tra romani e cartaginesi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le guerre combattute tra romani e cartaginesi' è 'Puniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNICHE

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Perché la soluzione è Puniche? Le guerre puniche furono scontri militari tra Roma e Cartagine, due potenti civiltà del Mediterraneo antico, che si protrassero per oltre un secolo. Questi conflitti nacquero dalla crescente rivalità economica e territoriale tra i due stati, portando a battaglie decisive e a un lungo confronto. Le guerre puniche ebbero un ruolo fondamentale nella storia dell'antica Roma, contribuendo alla sua espansione nel Mediterraneo. La loro conclusione segnò il predominio romano nella regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le guerre combattute tra romani e cartaginesi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le guerre combattute tra romani e cartaginesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Puniche

La definizione "Le guerre combattute tra romani e cartaginesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le guerre combattute tra romani e cartaginesi" conferma che la soluzione 'Puniche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Puniche

P Padova U Udine N Napoli I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le guerre combattute tra romani e cartaginesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Puniche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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